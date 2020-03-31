44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
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44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından, ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin "koronavirüs tanı laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

31.03.2020 07:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:33
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarı yetkilendirilmesine ilişkin resmi yazı, 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden Covid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen yazıda, "Bu amaçla ülke genelinde laboratuvar tanı kapasitesinin artırılmasına yönelik Covid-19 Tanı Laboratuvarlarının yetkilendirilme çalışmaları başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Yazıda, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda ilk aşamada ülke genelinde hizmet vermek üzere 37 Covid-19 Tanı Laboratuvarı HSGM tarafından resmi olarak 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla yetkilendirilmiştir. Bu laboratuvarlara ilaveten yetkilendirilmiş 36 Covid-19 Tanı Laboratuvarı listesi yer almaktadır.

44 İLDE 73 MERKEZ

Ülke genelinde toplam 44 ilde, 73 merkez Covid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir. İlgili laboratuvarlara Covid-19 yetkilendirme ve protokol formları e-posta aracığıyla gönderilmiştir. Yetkilendirme ve protokol formları imzalanıp tarafımıza ulaştığında merkezler aktif olarak çalışacaklardır.

YETKİSİZ ÇALIŞAN MERKEZLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

HSGM tarafından resmi olarak yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların Covid-19 tanısına yönelik herhangi bir test yapma yetkileri bulunmamaktadır. Yetki verilmediği halde Covid-19 tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve akabinde cezai işlem başlatılacaktır."

Kaynak: AA

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