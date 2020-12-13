438 Alan kodu nerenin? Hakkari alan kodu kaç? 0438 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0438 bu alan kodlarından birisidir. Peki 438 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Hakkari'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0438 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Hakkari'nin alan kodu kaçtır? 438 neresi, nereye ait, nereden aramış?

438 NERENİN ALAN KODU?

0438 : HAKKARİ

0438 alan kodu Hakkari iline aittir . Hakkari'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0438 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Hakkari'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 438 kodu yazar.

0438 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0324 telefon kodu Hakkari iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Hakkari şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 438 'dir. Yani Hakkari'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0438 kodu geçmektedir.

HAKKARİ'NİN ALAN KODU NEDİR?

Hakkari'nin alan kodu 0438 'dir. Hakkari'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0438 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Hakkari ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.