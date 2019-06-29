43. Geleneksel Şabanözü Festivali

Şabanözü ilçesinde, 43. Geleneksel Şabanözü Kültür Sanat ve Güreş Festivali düzenlendi.

Şabanözü Belediyesi tarafından Mehmet Ali Şahin Stadı'nda düzenlenen festivalde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, burada yaptığı konuşmada, festivalin 5 senedir yapılamadığını söyledi.

Beş senenin ardından yağlı güreşlere yeniden başladıklarını belirten Çivitcioğlu, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ile festivallerin devam edeceğini dile getirdi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da uzun yıllardır yapılamayan festivali gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını vurguladı.

Vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarına işaret eden Özcan, düzenledikleri güreş müsabakalarının İç Anadolu'nun Kırkpınar'ı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından güreş ağalığı açık artırması yapıldı. 2020 yılı Şabanözü güreş ağalığını Alpay Ünal kazandı.

Kırkpınar başpehlivanlarından Şaban Yılmaz gibi pehlivanların katıldığı ve 13 ayrı boyda 300 güreşçinin mücadele ettiği müsabakalarda başpehlivanlığı Ünal Karaman kazandı.

İkinciliği İsmail Koç'un elde ettiği güreşlerde üçüncülüğü ise Recep Taslak ile Fatih Atlı paylaştı.

Kaynak: AA