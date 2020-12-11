426 Alan kodu nerenin? Bingöl alan kodu kaç? 0426 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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426 Alan kodu nerenin? Bingöl alan kodu kaç? 0426 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:01
426 Alan kodu nerenin? Bingöl alan kodu kaç? 0426 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0426 bu alan kodlarından birisidir. Peki 426 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bingöl'ün alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0426 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bingöl'ün alan kodu kaçtır? 426 neresi, nereye ait, nereden aramış?

426 NERENİN ALAN KODU?

0426 : BİNGÖL

0426 alan kodu Bingöl iline aittir. Bingöl'ü aramak isterseniz telefon numarasının başına 0426 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bingöl'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 426 kodu yazar.

0426 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0426 telefon kodu Bingöl iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bingöl şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 426 'dır. Yani Bingöl'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0426 kodu geçmektedir.

BİNGÖL'ÜN ALAN KODU NEDİR?

Bingöl'ün alan kodu 0426 'dır. Bingöl'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0426 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bingöl ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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