42 Yıl Çalıştığı Kurumundan Doğum Gününde Emekli Oldu

Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Hamdi Kalfa, 42 yıl hizmet verdiği milli eğitim camiasından son görev yeri olan öğretmenevinde doğum gününde emekli oldu.



Sevincini ve hüznünü yine sosyal medya hesabı üzerinde paylaşan ilçenin sevilen yüzü emekli öğretmen Hamdi Kalfa, yine soysal medyadaki hesabı üzerinden helallik istedi.



Sosyal medya hesabından hem ilçenin hem de çevresindeki etkinliklerin tanıtımını 'an itibariyle' sloganı ile yapan Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Hamdi Kalfa, hesabı üzerinden verdiği mesajında, "26.09.1974 Nazilli Sümer İlkokulu, 12.10.1975 Manisa Kırkağaç, 09.07.1978 Nazilli Kocakesik, 03.03.1980 Demirciler İlkokulu, 25.02.1982 Ketenova İlkokulu, 11.11.1985 Pirlibey İlkokulu, 06.10.1989 Aydoğdu İlkokulu, 4.10.2011 Cumhuriyet İlkokulu ve 21.10.2013 Nazilli Öğretmenevi ASO'da olmak üzere toplam 42 yıl boyunca yaptığım görevlerim, dün itibariyle sona erdi. Dün hem doğum günüm hem veda günümdü. Uzun ömürlü insanların yaşadığı Nazilli'de meslek hayatımı sona erdirmenin mutluluğu içindeyim. Mesleğe başlangıçlar da heyecanlıdır, vedalar da heyecanlı ve hüzünlüdür. Fakat ben hem sevinçliyim hem de heyecanlıyım. Sevinçliyim. Çünkü çok iyi dostlar ve arkadaşlar kazandım. Onların takdir ve sevgilerini kazandım. Hüzünlüyüm. Çünkü dostlardan ve arkadaşlardan ayrılıyorum. Gönülden ayrılmıyorum. Yine ben buranın Bizim Nazilli'nin çocuğuyum. Sizlerle beraberim. Biliyorum ki hiçbir şeyin sonu yok. Hayatlar da, makamlar da, zenginlikler de, görevler de gelip geçici. Ne kadar seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Yüz akıyla, hiç bir ceza almadan ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Halkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin. Saygılarımla." ifadesine yer verdi. - AYDIN