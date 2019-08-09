41 yıl yaşadığı ABD'den sınırdışı edilen göçmen, hiç görmediği Irak'ta hayatını kaybetti

09.08.2019 22:29

Adı Jimmy el Davud, 41 yaşındaydı. Bipolar bozukluk, şizofreni, depresyon ve şeker hastalığıyla mücadele ediyordu.

Yunanistan'da dünyaya gelen, henüz 6 aylıkken ABD'ye yasal yollardan göç eden Iraklı Keldani Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Jimmy, o tarihten itibaren Michigan eyaletinin Detroit kentinde yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle