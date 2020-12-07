41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede

07.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:25
41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede

GAZİANTEP'te, sosyal medya üzerinden anlaşarak, ucuz fiyatla araç yedek parçası satacağını söyleyip 41 ilde 82 kişiyi dolandıran 11 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP'te, sosyal medya üzerinden anlaşarak, ucuz fiyatla araç yedek parçası satacağını söyleyip 41 ilde 82 kişiyi dolandıran 11 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya üzerinden iletişim kurarak, araç yedek parçası almak için anlaştığı kişilere para ödedikten sonra ulaşamadıklarını belirten 41 kentten 82 kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, sosyal medya üzerinden piyasanın altında fiyat vererek araç yedek parçası satacağını söyleyen ve paraları aldıktan sonra telefon numaralarını iptal eden kişilerin, Gaziantep'te olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şebeke halinde dolandırıcılık yapan kişileri takibe aldı. Polisin 2 ay süren takibinin ardından kimliği belirlenen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve 41 şehirde 82 kişiyi telefonla binlerce lira dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.


41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede
41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede
41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
Üsküdar'da bir kişiyi dolandıran 'sahte polis' yakalandı
Üsküdar'da bir kişiyi dolandıran "sahte polis" yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Okan Buruk Serdar Aziz Sinan Gümüş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 11:33:46. #1.15#
title