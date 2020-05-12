Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
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Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı

Adana polisi sık sık uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldığı mahalleyi 400 polisle ablukaya alıp, 60 noktaya uzun namlulu polisleri yerleştirerek giriş ve çıkışlarda narkotik köpeğiyle kontrol yaptı.

Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
12.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:25

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

400 POLİSLE ABLUKA UYGULANDI

Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polis mahallede uyuşturucu satışının önüne geçmek için aralarında özel harekat, çevik kuvvet, asayiş şube müdürlüğünde görevli yunus ekiplerinin de olduğu 400 polisle mahalle abluka altına alındı.

Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı

MAHALLEYE GİREN HERKES TEK TEK ARANDI

Çevik kuvvet ve özel hareket polisleri mahalledeki 60 noktaya yerleştirilerek eller tetikte nöbet tutarken, narkotik polisleri de mahallenin giriş ve çıkışlarına kurdukları kontrol noktalarında mahalleye giren bütün araç ve şahısları tek tek aradı. Yunus ekipleri de motosikletlerle sürekli sokaklarda devriye attı. Durdurulan araçlar polisler tarafından didik didik arandı. Ayrıca hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı. Polis köpekle uyuşturucu saklanabilecek noktalarda da arama yaptı. Yapılan uygulamalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgusu yapıldı.

Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı

Kaynak: İHA

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