15.10.2019 17:08

400 cami imamı ve Kur'an kursu öğreticisinden Mehmetçiğe dua

Hatay'da Bayezıd-i Bistami Türbesinde gerçekleşen etkinliğe 200 cami imamı, 200 Kur'an kursu öğrencisi ve vatandaşlar katıldı

HATAY - Hatay'da Kırıkhan Kaymakamlığı, Kırıkhan Müftülüğü, Kırıkhan Belediye Başkanlığı ve ilçe halkının katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikler için dua etkinliği düzenlendi.

Bayezıd-i Bistami Türbesinde gerçekleşen etkinliğe Kırıkhan ilçesinde bulunan 200 cami imamı, 200 Kur'an kursu öğrencisi ve vatandaşlar katıldı.

Dua etkinliğinde konuşan Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz, Zeytin Dalı Operasyonu başladığı anda da bütün din görevlisi ve vatandaşlarla dualar gönderdiklerini ifade ederek, "Bugünde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla heyecanla, aşkla, aynı ruhla buradayız ve dualarımızı askerimize gönderiyoruz" dedi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da ordunun yapılan haklı operasyonda yine görev başında olduğunu belirterek. "Tüm dünyanın gözü bu bölgede içeride ve dışarıda şer odakları birleşmiş Mehmetçiğimize ve bu vatan toprağımıza içeride ve dışarıda saldırıyorlar. On binlerce şehidimizi bunların yüzünden kaybettik. Ekonomik anlamda baktığımız ülkemizin sırtına 400 milyar dolar yük getirmiş ve buda yetmedi sizlerin de gördüğü gibi Afrin Operasyonunda şer odaklarının yönleri bu tarafa dönmüştü. Bugün ise Fırat'ın doğusunda da aynı olayları yaşıyoruz. İnşallah Afrin Operasyonunda olduğu gibi Barış Pınarı Operasyonu'nda da önce Allah'ın izni sonra bizlerin duasıyla Mehmetçiğimiz hedefine doğru gidecek" diye konuştu.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ise 'Allah silahlı kuvvetlere güç versin' diyerek dua ederek, "Fırat Kalkanı Operasyonunda, Ceraplus'ta, Resulayn'da, Tel Abyad da mücadele eden silahlı kuvvetlerinin gazaları mübarek olsun. Allah güç kuvvet versin. Dualar ediyoruz Cenabı Allah bu dualarımızı kabul buyursun. Milletimizin, memleketimizin huzuru için yapılıyor bu çalışma. Türkiye Cumhuriyeti devleti mazisine bakıldığı zaman Osmanlı'da Selçuklu'da başka amaç gütmemiş huzur gütmüş. İnsanlara adalet götürmek, ülkelere adalet götürmek için hareket etmiştir. Burada bir savaş yok burada bir devletle mücadele edilmiyor. Teröristlerden ortamın temizlenmesi için bir mücadele yapılıyor bu da Türkiye Cumhuriyeti devletinin en doğal hakkıdır" dedi.

Kaynak: İHA