400 bin lira için hamile eşini uçurumdan aşağı atmıştı! Cezaevinde de para derdine düştü
- Güncelleme:
3 yıl önce 7 aylık hamile eşini sigortadan 400 bin lira alabilmek adına kayalıklardan iterek öldüren ve müebbete mahkum olan Hakan Aysal'ın cezaevinde de rahat durmadığı ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
FETHİYE, MUĞLA (Haberler.com) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Fethiye'de, 3 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal'ın (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan eşi tarafından itilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Hakan Aysal'a "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.
Tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
Aysal'ın hala para peşinde koşması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Hakan Aysal mağdurlarından biri olan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. hakkında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye ulaşıldı.
Talha Y.'nin Facebook'ta 'Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olur' yorumu yaptığı, bu nedenle Hakan Aysal'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.
Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Talha Y.'nin önümüzdeki günlerde yargılanacağı öğrenildi.