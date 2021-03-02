400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi
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400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi

02.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:47
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi

Kayseri'nin Avşar mevkiinde bir dağda, 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu. Küle dönen telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock uygulaması yüklenen cihazlar olduğu iddia edildi. Emniyet, olaya tanıklık eden bir çiftçinin ifadeleri sonrası harekete geçerken, Kayseri Valiliği olaya ilişkin açıklama yapacak.

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören mahallesi Avşar mevkiinde bir dağda, 28 Şubat Pazar günü yakılmış halde 400 telefon bulundu. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından Bylock uygulaması yüklenen telefonlar olduğu iddia edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın soruşturma yürüttüğü olayla ilgili henüz açıklama yapılmazken görgü tanıkları bilgi verdi.

"İKİ FARKLI YERDE MEYDANA GELDİ"

Olayın meydana geldiği gün 400 telefonun yakılma olayına tanıklık eden bir çiftçi, biri uzun saçlı 3 şüphelinin bir otomobille dağa geldiğini belirtirken, söz konusu kişilerin ellerindeki torbadan çıkardıkları telefonlara benzin döküp yaktıklarını savundu. Tanıkların ifadesine göre, yakılan her bir telefonun akıllı telefon olduğu, en eskisinin ise 2016 model olduğu belirtildi.

Olayı anlatan çiftçi, ikinci bir yerde daha yakılma hadisesinin meydana geldiğini ifade etti. Jandarmanın iki farklı noktada da ayrıntılı incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Valilik yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapılacağını bildirirken, Aydınlık'tan Kaan Arslan'ın haberine göre Emniyet yetkilileri de Kayseri'de FETÖ bağlantılı isimlere büyüteci tutmuş durumda.

Haber Yorumları (3)
AMANOS AYISI: ne fetosu lan
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HADİ YAAA: Boyle devam edin bakalim, ulke batmis hala nelerle ugrasiyorlar.... Yazik
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AS: ARANAN KİŞİLERİN KULLANDIGI TELEFONLAR OLABİLİR. . . . . . .
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
500
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