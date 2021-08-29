40. gün ziyareti
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40. gün ziyareti

40. gün ziyareti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Alişan, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını vefatının 40. gününde ziyaret etti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin yanında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın kabristanını vefatının 40. gününde ziyarette bulundu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." diyen Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "40" notuyla yayınladı.

Kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından sık sık yeğenleri Ceylan ve Eyşan ile vakit geçiren Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülenmişti. Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve onlarla birçok mağaza gezen 45 yaşındaki Alişan, sonrasında elektrikli scooter almıştı. Yaklaşık 2 bin TL'lik alışveriş yapan şarkıcı, muhabirlerin sorularına, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz." yanıtını vererek, yeğenlerinin yanında konuşmak istemediğini ifade etmişti. Alişan'ı görenler, "Yeğenlerine babalık yapıyor." yorumunda bulunmuştu.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum. Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.

40. gün ziyareti
40. gün ziyareti

Kaynak: Snob Magazin

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