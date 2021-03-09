40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi
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40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi

09.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:02

- 40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi Yağı için üretilen güller erken açınca üretici de şaşkına döndü Antalya'da tıbbi aromatik bitkiler sektöründe hizmet veren üreticinin yağ elde etmek için bahçesine ektiği Isparta gülleri bu yıl 40 gün erken çiçek açtı.

- 40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi

Yağı için üretilen güller erken açınca üretici de şaşkına döndü

ANTALYA - Antalya'da tıbbi aromatik bitkiler sektöründe hizmet veren üreticinin yağ elde etmek için bahçesine ektiği Isparta gülleri bu yıl 40 gün erken çiçek açtı.

Serik ilçesinde tıbbi aromatik bitkiler üretimi yapan Abdullah İnan, havaların sıcak gitmesinden dolayı bu yıl Antalya'da, Isparta güllerinin, sezonunun erken başladığını ve bu durumun sektör için kaygı verici olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda 14 Nisanda açan güllerin, bu sene 6 Mart'ta açtığını hatırlatan Abdullah İnan, " 40 gün önce güllerin açması çok hayra alamet değil, çünkü erken açan gülde verim düşük olacak ve yağ elde etme şansımız olmayacak" dedi.

Her yıl açtıkları tarihten 5-10 gün önce açmasının normal olduğunu kaydeden Abdullah İnan, "Bunun sebepleri ile ilgili üniversite hocalarımız iklim konusunu nasıl değerlendirir bilmiyoruz ama bu sene güller erken geldi. Bu iklim değişikliğini, havaların ısınması ve soğuması olarak düşünüyoruz. Uzun yıllardır tıbbi aromatik bitkiler sektöründe hizmet veriyoruz. Yıllara göre her yıl ürünlerimizin sezonlarını kayıt altına alıyoruz ama bu yıl böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. 40 gün önce bu gülün açmasının şaşkınlığı içerisindeyiz. " diye konuştu.

40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi
40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi
40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi
40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA

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