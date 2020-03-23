4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti
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Diyarbakır, Mutlu Kaya

4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti

4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'nın 4 yıl önceki konuşmaları ortaya çıktı Erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Dilek Kaya: "Sokaklarda olacağız, şiddete uğrayan bütün...

23.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:46
4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti

4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'nın 4 yıl önceki konuşmaları ortaya çıktı

Erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Dilek Kaya:

"Sokaklarda olacağız, şiddete uğrayan bütün kadınları savunmak için önünüzde bulunacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası, yine erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Abla Kaya'nın 4 yıl önceki bir basın açıklamasında erkek şiddetine karşı sokaklarda olacaklarını söylediği ortaya çıktı.

Olay önceki gece Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli Astsubay Y.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Dilek Kaya'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Açık olan kapısından eve giren polis ekipleri, Y.Ç.'yi Dilek Kaya'nın cansız bedeni önünde buldu. Katil zanlısı Y.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dilek Kaya'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erkek şiddetine 4 yıl önce dikkat çekmiş

Erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dilek Kaya'nın, 4 yıl önce kardeşi Mutlu Kaya'nın duruşması sonrası erkek şiddetini kınamak için basın açıklaması yaptığı ortaya çıktı. Tekerlekli sandalyede bulunan Mutlu Kaya'nın yanında erkek şiddetine dikkat çeken Dilek Kaya açıklamasında, "Erkek terörü var maalesef, yalnızca Türkiye'de değil her yerde bu durum var. 19 yaşındaki kız kardeşim Mutlu Kaya'nın da başına böyle bir olay geldi. hepsi kardeş, bu kan bitene kadar erkek terörüne dur diyeceğiz, sokaklarda olacağız, şiddetin, tecavüzün tacizin bitmesi için. Öyle katillerin kendini gururla, şerefle, izzetle kendilerini mahkemeye sunmayıp kendini daha da aciz bir durumda gösterip kendini müdafaa etme yoluna gittikleri için bizde kesinlikle kadına şiddete dur demek için sürekli sokaklarda olacağız ve bunu bir şekilde bitireceğiz. "Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Kadın demek toprak demek, kadın demek tohum demek, kadın her şey demek. Ben onun annesine buradan sesleniyorum, biliyorum o çocuğunu doğururken katil olması için doğurmadın ama maalesef senin oğlun bir katil. ve bunu da kabul edip lütfen cezasını çekmesine müsaade edin. Allah hiçbir katilin, erkek şiddetinin yanına bırakmayacaktır, bu böyle bilinsin. Sokaklarda olacağız. Şiddete uğrayan bütün kadınları savunmak için önünüzde bulunacağız" dediği ortaya çıktı.

Dilek Kaya'nın, basın açıklamasında 'asla yalnız yürümeyeceksin' ve 'Mutlu Kaya yalnız değildir' dövizlerini taşıdığı görüldü.

4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti

Kaynak: İHA

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4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti

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