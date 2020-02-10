4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kütahya'da kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından gözaltına alınan şahsın silahla yağma suçundan 4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu ortaya çıktı.

10.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:57
4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'da kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından gözaltına alınan şahsın silahla yağma suçundan 4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu ortaya çıktı.


Gaybiefendi Mahallesi Musalla Mezarlığı yanı civarında meydana gelen kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili B.K. isimli şahıs, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda silahla yağma suçundan toplamda 4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. B.K., gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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