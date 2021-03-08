4 yaşındaki Nur'dan "maske" tepkisi: "Adamlar dışarıda geziyor"

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4 yaşındaki Nur'dan "maske" tepkisi: "Adamlar dışarıda geziyor"

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaşayan 4 yaşındaki Nur Cennet Kelle, televizyonda gördüğü maskesiz sokaklarda gezen insanlara, "Adamlar dışarıda geziyor" diye tepki gösterdi.

Dört yaşındaki Nur Cennet'in babası ile "korona virüs" diyalogu izleyenleri gülümsetiyor. Babası ile korona virüs hakkında sohbet eden Nur Cennet, maskesiz sokakta gezenlere tepki gösterdi. Televizyonda gördüğü insanları babasına göstererek, "Bak şuna, ellerini yıkamadan korona virüs geliyor. Hep korona virüs doluyor. Adamlar dışarıda geziyor. Korona virüs kapıyor." diyor. Nur Cennet, babasının "Ne yapmamız lazım?" diye sorması üzerine, "Maske takmamız lazım." Diye cevap veriyor.

15 Temmuz 2016'da dünyaya gelen Nur Cennet'in babası ile korona virüs diyaloğu, izleyenleri gülümsetiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN