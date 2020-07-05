4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
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4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

Beylikdüzü'nde 4 yaşındaki bir çocuk oturdukları sitenin 12'nci katından düştü ve o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan feci şekilde can veren çocuğun ikiz kardeşinin de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.

05.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:56

Beylikdüzü'nde 4 yaşındaki bir çocuk, oturdukları sitenin 12'nci katından düştü. Feci şekilde can veren çocuğun ikiz kardeşinin de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi. Düşme anı kameraya yansıyan çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde lüks bir sitede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evde dedesi ile birlikte olan 4 yaşındaki Doruk T., bilinmeyen bir nedenle 12. kattan düştü. Komşularının haber vermesi üzerine olayı fark eden dede sinir krizi geçirdi. Olay anında dışarıda olan anne ve baba da olayı duyunca sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

4 yaşındaki çocuğun 12'inci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

İKİZ KARDEŞİ DE GEÇEN YIL ÖLMÜŞ

Feci şekilde can veren çocuğun ikiz kardeşinin de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği ve acılı annenin hamile olduğu öğrenildi. Doruk T.'nin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KASTAMONULU: Allahım Kimseye Bu Acıyı Yaşatma. Ne olur dikkatli olun bu tür durumlara karşı
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