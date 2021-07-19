4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
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4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu

4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de 4 yaşındaki Ahmet Adıyaman, yamaç paraşütü pilotu babası Tamer Adıyaman ile yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşadı.

NEVŞEHİR'de 4 yaşındaki Ahmet Adıyaman, yamaç paraşütü pilotu babası Tamer Adıyaman ile yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşadı.

Nevşehir'de 6 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Tamer Adıyaman, oğlu Ahmet Adıyaman ile birlikte uçuş gerçekleştirdi. Merkeze bağlı Güvercinlik köyü Aşıklı Dağı'nda kalkış yapan baba-oğul, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gökyüzünden izledi. Uçuş sırasında yamaç paraşütünü Ahmet Adıyaman'ın kullandığı görüldü. 800 metre yüksekliğe çıkan baba ve oğul, yaklaşık 30 dakika uçtu.

Oğluyla birlikte uçuş gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Tamer Adıyaman, "Oğlum Ahmet ile gökyüzüne çıkarak 30 dakika süreli bir uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşumuzda Ahmet benden paraşütü kullanmak istediğini söyledi. Paraşütü kendisi uçurdu. Güzel bir uçuşun ardından güvenli bir şekilde iniş yaptık. Bölgemizde bu sporu canlandırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Herkesi gökyüzünde buluşturmak için buraya davet ediyorum. Yamaç paraşütü en güvenli spor dallarından birisidir" diye konuştu.

Ahmet Adıyaman ise, "Güzel uçuş yaptım. Bol bol el salladım. Kuşlar gibi uçtum" dedi.


4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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