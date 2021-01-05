4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen kişi, ağır yaralandı

KÜTAHYA'da 6 katlı apartmanın 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen Metin Ergün, ağır yaralandı.

Olay, dün gece yarısı sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Metin Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Metin Ergün, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Gürültüyü duyan komşular, Ergün'ü kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Ergün, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ergün'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ