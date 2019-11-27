4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı-1
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4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı-1

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldıTürkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı.

27.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:59
4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı-1

4'üncü çift kol nakli 'da yapıldı

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf 'e (26) yapıldı. 10 saat süren nakil operasyonuyla ilgili AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan DHA'ya açıklama yaptı.

Baba Mustafa Şimşek ise buruk bir sevinç yaşadıklarını belirerek, "Bizim oğlumuz sağlığına kavurken karşıdan da bir can gitti" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı-1
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