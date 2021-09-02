4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta aynı bölgede, girdikleri 4 restorandan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

SİVAS'ta aynı bölgede, girdikleri 4 restorandan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde İshak Kaan Usta, Ali Söylemez, Zafer Demirel ve Galip Bal'a ait restoranların çalışanları dün sabah saatlerinde iş yerlerine geldiklerinde kapı ve camların kırık olduğunu fark etti. İş yerlerindeki bazı değerli eşya ve paraların çalındığını fark eden işletme sahipleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelilerin İ.G. ve H.P. olduğunu tespit etti. 2 iş yerinden içerisinde para bulunan sadaka kutusu, diğerlerinden ise bilgisayar, cep telefonu, çek defteri ve kasalardaki bir miktar parayı çaldığı saptanan şüpheliler, kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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4 RESTORANDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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