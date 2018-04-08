4. Off-Road Şenliği Tamamlandı

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Off-Road Şenliği yapıldı.

Karaçay Vadisi'nde oluşturulan özel parkurda 4 kategoride yapılan 4. Off-Road Şenliği, 30 il ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden (KKTC) 80 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Karaçay Vadisi'nde oluşturulan özel parkurda 4 kategoride yapılan yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonda araçların motor gücüne göre, S1 kategorisinde birinciliği Niğde'den Yakup Ilgın, S2 kategorisinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden İrşat Biçer, S3 kategorisinde Konya'nın Beyşehir ilçesinden Haceli Şam, S4 kategorisinde ise Adana'dan Kurtuluş Köroğlu kazandı.

Kadın pilotlar arası düzenlenen yarışda ise birinci Osmaniye'den Serap Dilek Aygün oldu.

Dereceye girenlere, madalya, kupa ve plaketin yanı sıra yer fıstığı hediye edildi.