4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi
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4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde yüksek kesimlerde kenger bitkisi toplamaya giden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı gördü.

4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde yüksek kesimlerde kenger bitkisi toplamaya giden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılanın görüntüsü ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eruh'a bağlı Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, karşılarında gördükleri dev yılan nedeni ile korkuya kapıldı. Cep telefonlarına sarılan köylüler, panik halde yılanın videosunu çekti. Kenger bitkisi topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti.

İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi
4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi
4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi
4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
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