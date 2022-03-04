4 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Mart Cuma ATV, Kanal D, Star, Show, Fox, TRT 1'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Mart Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 MART CUMA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Gelin Evi 12:30

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Show Ana Haber 18:45

18:45 Aziz 20:00

Üç Kuruş 23:45

ATV YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Yalnız Kurt 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Yaprak Dökümü 11:00

Gelinim Mutfakta 13:00

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Arka Sokaklar 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Aşk Mantık İntikam 20:00

Orta Sayfa 23:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Gerçeğin Peşinde 13:00

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Kaderimin Oyunu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Karakomik Filmler: 2 Deli - Emanet 11:15

Canım Annem 13:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (4 MART 2022 CUMA)

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 20:00

3'te 3 23:40

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