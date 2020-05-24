4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı
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4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı

4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı Zanlı Cemal Çelik yakalandı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, arazi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada, 4 kişi vurarak öldüren zanlı Cemal Çelik yakalandı.

24.05.2020 03:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:15

4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı

Zanlı Cemal Çelik yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, arazi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada, 4 kişi vurarak öldüren zanlı Cemal Çelik yakalandı.

2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada aynı aileden 4 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldüren Cemal Çelik yakalandı.

100 metrekare için 4 kişiyi öldürmüştü

Olay 2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Özdemir ve Çelik ailesi arasında 100 metre karelik bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Mahkemeyi kazanan Ali Özdemir ve ailesi, bahçe duvarlarını inşa ederken Cemal Çelik'in silahlı saldırısına uğradı. Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep hayatını kaybetmişti.

Kırsal mahallesinde yakalandı

Saldırıyı yaptığında 48 yaşında olan ve jandarma tarafından takip edilen Çelik, 54 yaşında yine saldırıyı gerçekleştirdiği mahallede kıskıvrak yakalandı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı

Kaynak: İHA

Manşet

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