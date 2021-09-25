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4. Kayseri Kitap Fuarı ertelendi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Kültür Sanat
4. Kayseri Kitap Fuarı ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4. Kayseri Kitap Fuarı'nın ertelendiğini açıkladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4. Kayseri Kitap Fuarı'nın ertelendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 4. Kayseri Kitap Fuarı'nın 8-17 Ekim arasında yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Önceki yıllarda ziyaretçi rekoru kırılan ve alanında örnek gösterilen fuarın yine aynı coşku ve verimlilikle yapılmasının önemine işaret edilen açıklamada, ünlü yazarlar ve yayınevlerinin salgın şartları da dikkate alınarak daha sağlıklı koşullarda kitap dostlarıyla bir araya getirilmesinin gerekliliği belirtildi.

Ünlü yazarlar ve yayınevlerinin de halk sağlığını dikkate alan yaklaşımlarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, fuarın ileri bir tarihe ertelenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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