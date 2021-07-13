4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
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4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama

4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya merkezli İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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