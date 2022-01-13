4 ilde kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi

Son günlerde yapılan kar uyarılarının ardından başlayan yağış etkisini artırırken bazı il ve ilçelerden art arda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu iller arasında Van, Kars, Konya ve Ordu bulunuyor.

VAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

KARS'TA BİR GÜN ARA

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

KONYA'DA 11 İLÇE

Konya'da salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

ORDU'DA 6 İLÇE

Ordu'da yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar, eğitimin aksamasına neden oldu. Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

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