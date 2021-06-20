4 Haziran Gül Dolunayı
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4 Haziran Gül Dolunayı

4 Haziran Gül Dolunayı
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Bugün 20 Haziran... Pazar günü... yaz mevsimine adım attık, 21 Haziran yaz gündönümü ve en uzun gündüzü yaşayacağız, ardından günler kısalmaya başlayacak... Birkaç gün sonra da dolunay meraklıları için önemli bir tarih 24 Haziran, Gül Dolunayı vakti.

Bugün 20 Haziran... Pazar günü... yaz mevsimine adım attık, 21 Haziran yaz gündönümü ve en uzun gündüzü yaşayacağız, ardından günler kısalmaya başlayacak...

Birkaç gün sonra da dolunay meraklıları için önemli bir tarih 24 Haziran, Gül Dolunayı vakti.

Kuzey Amerika'da Haziran dolunayı mevsimin en canlı renkli meyvesinden almış adını; Çilek Dolunayı. Avrupa'da Gül Dolunayı diye de bilinen bu dolunay farklı kültürlerde sıcak yaz aylarının müjdecisi olarak görüldüğünden Sıcak Dolunay ismini yakıştıranlar da olmuş.

Güney Kutbuna bakarsak bu dolunay, Meşe Ayı, Soğuk Dolunay, veya Uzun Gece Ayı diye bilinir. Çin'de Haziran dolunayına hepsinden daha hoş bir isim bulmuşlar: Lotus Ayı.

Lotus her yıl yaz yağmurlarıyla Pekin göllerini süslemeye başlayınca herkes bu çiçekleri görmeye gider çünkü ejderha prensine yolladıkları dualar kabul olmuştur ve bereket her yeri sarmıştır.

Lotus kutlamalarına ek olarak göklerde parlayan dolunay da bu kutlamalara ışığıyla katılmış.

Winter Palace göllerindeki pembe lotuslar bu ay ışığıyla daha da görkemli bir manzara sunacağından bu ay gezmeye giden misafirlere oldukça büyülü anlar yaşatacağından eminiz.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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