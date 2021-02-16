Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu
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Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu

16.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:13
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu

Gaziantep'te ekskavatör operatörü Mesut Oğultekin 4 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Oğultekin'in eşi durumu ekiplere bildirirken, genç adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Oğultekin'in kafası ezilerek öldürüldüğü belirtilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekskavatör operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin, 4 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Oğultekin için eşi jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Güvenlik güçleri ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

KAFASI EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Geneyik Kırsal Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, cesedin Mesut Oğultekin'e ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Operatörün ilk incelemelere göre kafası ezilerek öldürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme yürüten ekipler, cinayet ihtimalini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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