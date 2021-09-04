4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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4 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 4 Eylül Cumartesi 4041 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : İstinye Caddesinde Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 04.09.2021 14:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2021 15:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : İstinye Caddesinde Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 04.09.2021 14:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2021 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 04.09.2021 08:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2021 15:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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