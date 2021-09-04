4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
4 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 4 Eylül Cumartesi 4041 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : İstinye Caddesinde Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 15:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : İstinye Caddesinde Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 04.09.2021 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 15:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir