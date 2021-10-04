4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su k - Haberler
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4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su k

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4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su k

4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 4 Ekim Pazartesi 2021 İZSU su kesintileri

İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Ekim Pazartesi İzmir'desu kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

BAYRAKLI Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mahalle: ONUR

Kesinti Süresi:04.10.2021 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Vana Arızası

KİRAZ

Mahalle:SIRIMLI

Kesinti Süresi:08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KİRAZ

Mahalle:ÇÖMLEKÇİ

Kesinti Süresi:29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su k - Haberler
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