4 dilde "evde kal" çağrısı
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
02.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:06
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinde Nusaybin Belediyesi tarafından esnafın katılımıyla yapılan klipte 4 dilde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Belediyenin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde hazırladığı projeye katılan esnaflar Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal Nusaybin" çağrısı yaptı.
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Kaynak: AA