4. Deve Güreşi Festivali yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Deve Güreşi Festivali, düzenlendi.

Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe, çevre illerden getirilen 140 kadar deve katıldı.

Çok sayıda izleyicinin takip ettiği güreşlerde özenle süslenen develer dikkat çekti. Bazı seyirciler, develere binerek fotoğraf çektirdi.

Güreş öncesi mehter takımı, gösteri sundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geleneğin yaşatılması adına etkinliği düzenlediklerini bildirdi. Zolan, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan değerlerimize küçük büyük sahip çıkmamız gerekiyor. Değerlerimizi kaybedersek çok zayıf kalırız ve başka milletlerden farkımız kalmaz. Onun için bu değerlerimizi yaşatmamız ve sahip çıkmamız gerekiyor, kendimizi kaybetmemek özümüzü kaybetmemek için. Gençlerimizi bu güzel değerlerimizle tanıştırmak ayrı bir güzel. Bu değerleri geleceğe taşımak artık onların görevi olacak. Onun için biz bu etkinliği yaparken öncelikle değerlerimizi korumak ve geleceğe aktarmak için yapıyoruz."