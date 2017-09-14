4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Kabri Başında Anıldı

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, vefatının 51. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 51. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, askeri erkan ve 4. Cumhurbaşkanı Gürsel'in ailesi katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Gürsel'in öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve TSK çelengi koyuldu. Daha sonra ise aile üyelerinin buketi sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden tören, aile üyelerine taziyelerin sunulması ile sona erdi. - ANKARA