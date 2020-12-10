4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
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4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu

10.12.2020 20:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:49

Malatya'da 4 çocuk babası şahıs eşi tarafından evde ölü bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Alemdar Sokak'ta ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Yolcu'dan dün gece saatlerinde odasına çekildikten sonra ses çıkmayınca eşi T.Y. şahsın odasına giderek kontrol etti.

Eşini yatakta hareketsiz bir şekilde bulan T.Y. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası olan Mehmet Yolcu'nun cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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