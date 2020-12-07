4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı
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4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı

07.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:24

Gaziantep'te eşi ile boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Gaziantep'te, dün gece saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Duygu Y, iddiaya göre 6 ay önce madde bağımlısı olduğu öne sürülen eşi ile tartıştıktan sonra babasının evine yerleşti.

YAKINLARI ODAYA GİRİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Duygu Y, gece saatlerinde yalnız olduğu odada kendisini iple tavana astı. Odaya giren yakınları Duygu Y'yi asılı hareketsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Duygu Y'nin cansız bedeni Adli Tıp Kuru morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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