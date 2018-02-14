4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu İçin İmzalar Atıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu için ilk imzalar atıldı. Küratör Nermin Sözen ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın imzaladığı protokolle 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'nun hazırlıkları da başlamış oldu.

1-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılması öngörülen 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'nun bu yılki temasının "Tarihte Üzüm ve İnsan" olarak belirlendiği belirtildi. Öte yandan, 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle sempozyumda yer almak isteyen heykel sanatçılarının başvuruları alınmaya başlanacak.

"Dünya çapında bir sanat aktivitesine ev sahipliği yapıyoruz"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Kimlikli bir şehir olma ideali ile çıktığımız yolda kimliğimizi ortaya koyacağımız markalardan biri olarak belirlediğimiz Bisanthe ismi altında gerçekleşen Taş Heykel Sempozyumu'nun bu yıl dördüncüsünü yapacağız. Artık sanat ve kültür alanında kurumsallaşmasını tamamlamış bir markaya sahibiz. Geçtiğimiz yıl 40 ülkeden 400'den fazla sanatçı heykel sempozyumunda yer almak için başvurmuştu. Bu yıl ülke ve başvuru sayısında rekor artış olacağını tahmin ediyoruz. Artık dünya çapında bir sanat aktivitesine ev sahipliği yapıyoruz. Şimdiden kentimize hayırlı olsun" dedi.

Sempozyumun küratörlüğünü üstlenen heykeltıraş Nermin Sözen de protokolün hayırlı olması dileklerini iletti. - TEKİRDAĞ