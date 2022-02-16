4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI

Dün Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa