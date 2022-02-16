4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI
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Balıkesir'de birlikte yaşadığı 19 yaşındaki 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, gazetecilere de "Kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.
Dün Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe adliye girişinde gazetecilerin, "Hazal'ın hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna yanıt vermezken, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.
Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.