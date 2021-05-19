4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı

4 ay önce Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Uzun süredir hamile olduğu konuşulan Alkoçlar, Instagram'dan ilk hamilelik pozunu paylaşarak mutlu haberi ilan etti.