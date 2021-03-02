4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi
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4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi

02.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:20

4 ay önce bebeğini kucağına alan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen oyuncunun eski halinden de zayıf görüntüsü dikkat çekti.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan 33 yaşındaki Sinem Kobal, 4 ay önce önce ilk bebeği Lalin'i kucağına aldı. Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu, formuna da kavuştu.

FAZLA KİLOLARINI VERDİ

Ara ara sosyal medya hesabından pozlarını yayınlayan Kobal, son olarak ağaca yaslanarak verdiği pozlarını 5,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağarken fit görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Düzenli beslenme ve sporuna özen gösteren Sinem Kobal, hamilelikte aldığı kiloları vererek eski formundan da daha fit hale geldi.

İşte Sinem Kobal'dan yeni pozlar...

4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi

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