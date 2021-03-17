4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak
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4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak

17.03.2021 08:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:21

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşının Türkiye'ye ilk parti teslimatı bu ay yapılacak. İlk teslimatta 4.5 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

Çin'in Sinovac firmasına ait inaktif aşı olan CoronaVac aşısından sonra genetik teknolojiyi (mRNA) kullanarak Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech aşısı da Türkiye'de kullanıma girecek.

30 MİLYON DOZ HEDEFLENİYOR

Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Alman aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, ilerleyen dönemde mutabakat sağlanması halinde 30 milyon doza kadar aşı aynı şartlarda temin edilebilecek.

FİYATI 12 DOLAR

Sabah'ın haberine göre TBMM KİT Komisyonu'nda Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) hesapları görüşüldü. DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, kurumun faaliyetlerini anlatıp milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özdemir, BioNTech-Pfizer aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını, ancak anlaşmada bir iki düzeltme yapıldığı için bugüne kadar gelindiğini belirterek, "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Biontech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" bilgisini paylaştı.

AŞI OLANLARIN SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Mart itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 11 milyon 890 bini aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 950'i, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 3 milyon 900 bini geçti.

Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler, şirketle aşının tedariği konusunda yapılan görüşmelere de yansıdı. Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca şirketi ile herhangi bir aşı anlaşması yapmadığı belirtildi. Önceki açıklamalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AstraZeneca ile görüşmelerin sürdüğünü, ön sözleşme imzalanmasına karar verilebileceğini ifade etmişti

4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak
Haber Yorumları (6)
AYIP: Herkes kullanmayı durdurdu bu aşıyı bize mi kaldı aga
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OSMAN: 12 dolar 90 tl para yapar verelim parasını olalım hayatımız 90 tl mi?Aşı nerde sn sağlık bakanı?
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ZİYAAA: aşı olanların sayısı birinci doz olanların sayısı olur çünkü 4 milyon doz aynı kişilere yapıldı . propaganda yapar gibi toplam sayıyı toplam aşı olan kişi diye duyurmak ne absürt. . .
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