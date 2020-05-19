39 günlük mücadelenin ardından korona virüsü yendi Bilecik'te korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra 39 günlük zorlu bir tedavi süreci geçiren Metin Alkan virüsü yenmeyi başardı.

Bilecik'te korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra 39 günlük zorlu bir tedavi süreci geçiren Metin Alkan virüsü yenmeyi başardı.

Bilecik'te esnaflık yapan Metin Alkan, 9 Nisan tarihinde yapılan korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıktıktan sonra bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alkan, bir kısmı yoğun bakımda olmak üzere 39 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu oldu. 14 günlük ev karantinası sonrası korona virüs testi negatif çıkan Alkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Zor bir tedavi sürecinden geçtim"

Yaşadığı süreci anlatan Metin Alkan, "Zor bir tedavi sürecinden geçtim. Bu süreçte, hastane yönetimimize, Bilecik Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma hanım ve ekibi ile sürecin başından bu yana her türlü tıbbi ve manevi desteğini esirgemeyen Aile Hekimimiz Uzman Dr. İsmail Gürhan Vural beye, tüm eş dost ve arkadaşlarımıza, mesajları ile beni yalnız bırakmayan öğretmenlerimize, özverili tutumlarından dolayı da iş yerimiz çalışma arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek isterim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA