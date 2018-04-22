380 Yıllık Tarihi Kervansarayda Mutluluğa Adım Attılar

Bilecik'te bir çift, 380 yıllık tarihi kervansarayda dünya evine girdi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde Kerem Köker ile Demet Arabacı çifti, Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 17. yüzyıl başlarında yapılan kervansarayda mutluluğa 'evet' dedi. Çiftin nikahı Vezirhan Belde Bediye Başkanı Mehmet Duymuş tarafından kıyılırken, tarihi kervansaray hakkında bilgi veren Başkan Duymuş, "Kervansarayın yapım tarihini gösteren kitabesi olmamakla beraber muhtemelen 1655 yılında yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, atıl ve yıkıntı durumundaki vakıf eserlerini ayağa kaldırılmak için başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında projesi hazırlanan ve 2007 yılında 4,5 milyon TL'lik bir ödenekle restorasyonuna başlanan tarihi kervansarayın restorasyonu 3 yılda tamamlanmıştır. Kuruluş amacına uygun şekilde 38 odalı butik otele dönüştürülmesi planlanan kervansaray, 380 yıl sonra yeni misafirlerini ağırlıyor. Bugün de burada Arabacı ve Köker ailelerinin nikahını kıymak için toplandık. Bu tarihi mekanda bizlere 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdiler. Bizler de kendilerine bir ömür mutluluklar diliyoruz" dedi.

"Tarihi bir mekanda evlenmek güzledi"

Demet ve Kerem çifti ise tarihi mekanda evlenmenin kendilerinde ayrı bir mutluluk oluşturduğunu belirterek, "Bugün burada Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından yapılan kervansarayında evlendik. Buranın tarihi dokusu ve kokusunu hissettik. Burada evlenmeye karar verdiğimizde belediye başkanımız da bizlere olur dedi. Bugün de nikahımızı kıyarak mutluluğumuza ortak oldu" dedi. - BİLECİK