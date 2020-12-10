378 Alan kodu nerenin? Bartın alan kodu kaç? 0378 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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378 Alan kodu nerenin? Bartın alan kodu kaç? 0378 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:46
378 Alan kodu nerenin? Bartın alan kodu kaç? 0378 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0378 bu alan kodlarından birisidir. Peki 378 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bartın'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0378 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bartın'ın alan kodu kaçtır? 378 neresi, nereye ait, nereden aramış?

378 NERENİN ALAN KODU?

0378 : BARTIN

0378 alan kodu Bartın iline aittir. Bartın'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0378 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bartın'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 378 kodu yazar.

0378 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0378 telefon kodu Bartın iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bartın şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 378 'dir. Yani Bartın'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0378 kodu geçmektedir.

BARTIN'IN ALAN KODU NEDİR?

Bartın'ın alan kodu 0378 'dir. Bartın'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0378 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bartın ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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