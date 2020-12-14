370 Alan kodu nerenin? Karabük alan kodu kaç? 0370 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0370 bu alan kodlarından birisidir. Peki 370 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Karabük'ün alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0370 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Karabük'nın alan kodu kaçtır? 370 neresi, nereye ait, nereden aramış?

370 NERENİN ALAN KODU?

0370 : KARABÜK

0370 alan kodu Karabük iline aittir. Karabük'ü aramak isterseniz telefon numarasının başına 0370 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Karabük'ten aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 370 kodu yazar.

0370 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0370 telefon kodu Karabük iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Karabük şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 370 'dir. Yani Karabük'ten arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0370 kodu geçmektedir.

KARABÜK'ÜN ALAN KODU NEDİR?

Karabük'ün alan kodu 0370 'dir. Karabük'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0370 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Karabük ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.