37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı
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37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı

02.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:09

37 yıl önce Harem otogarında kaybolan kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, kızının bulunduğunu öğrenince canlı yayında Anlı'nın ayaklarına kapandı.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın programına katılan Fatma Kalay, 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'i bulmak için yardım istedi. Bugünkü programda yaşanan son dakika gelişmesi ise tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

MÜGE ANLI'NIN AYAKLARINA KAPANDI

Kızının bulunduğu haberini alan anne Fatma Kalay gözyaşları içinde Müge Anlı'ya teşekkür etti. Acılı annenin ayaklarına kapanmasıyla şoke olan Müge Anlı, "Artık dayanamayacağım" diyerek maske takıp Kalay'a sarıldı.

37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı

37 yıldır kayıp olan Emel hakkında bilgi veren Müge Anlı, 1984 yılında kaybolan Emel'in 2 çocuk annesi ve bankacı olduğunu, 1985'in Mart ayında evlatlık alındığını şuan İngiltere'de olduğunu açıkladı.

37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı
37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı
37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı
Haber Yorumları (3)
KRAL: KAYIP OLAN BİRİNİN BİR PROGRAM TARAFINDAN ARAŞTIRILIP BULUNMASI ÇOK GÜZEL. FAKAT AKILLARDA Kİ SORU ŞU ?? BU KAYBOLAN KİŞİ POLİS YA DA DEVLET TARAFINDAN BULUNAMAMASI NEDENİ NEDİR ? AÇIKÇASI MERAK KONUSU.
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MEHMET: Çok komik Kayip insanlari bulmak devletin işi ve görevi Müge Anli öyle anlasiliyorki, devlete sirayi vermeyip Reyting peşinde
Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Ne kadar cahilce bir kafa Allah kolaylık versin
4 Yayından Kaldır
500
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