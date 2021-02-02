37 yıl önce kaybolan kızının bulunduğunu öğrenen anne, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın programına katılan Fatma Kalay, 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'i bulmak için yardım istedi. Bugünkü programda yaşanan son dakika gelişmesi ise tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

MÜGE ANLI'NIN AYAKLARINA KAPANDI

Kızının bulunduğu haberini alan anne Fatma Kalay gözyaşları içinde Müge Anlı'ya teşekkür etti. Acılı annenin ayaklarına kapanmasıyla şoke olan Müge Anlı, "Artık dayanamayacağım" diyerek maske takıp Kalay'a sarıldı.

37 yıldır kayıp olan Emel hakkında bilgi veren Müge Anlı, 1984 yılında kaybolan Emel'in 2 çocuk annesi ve bankacı olduğunu, 1985'in Mart ayında evlatlık alındığını şuan İngiltere'de olduğunu açıkladı.