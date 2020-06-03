37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
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37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Dwayne Wallick, 90 yaşındaki büyük annesi Ruby Wallick'i öldürdükten sonra cesedini yemeye çalışırken polis tarafından yakalandı.

37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
03.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:56

Kaliforniya'da yaşayan 37 yaşındaki Dwayne Wallick, 90 yaşındaki büyük annesi Ruby Wallick'i öldürdükten sonra cesedini yemeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Polis, evden gelen sesler üzerine komşuların kendilerine ihbarda bulunduğu eve girdiklerinde Dwayne'nin öldürdüğü büyük annesinin cesedini bacaklarının arasına alıp yemekte olduğunu gördüler.

Polis, cesetten pazı parçaların kesilmiş olduğunu ve kayıp olduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri büyük annenin ölmüş olduğunu açıkladılar. Büyük annenin, torunu tarafından önce veya sonra öldürüldüğünü belirlemek için otopsiye yollandı. Polis ayrıca, Wallick'in kendilerine karşı koymaya çalıştığını ve biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldıklarını söyledi. Wallick, şuan hastanede tedavi altında tutuluyor.

Dünya Manşet

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