37. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali - Boğa Güreşleri

Artvin'de 3 asırlık bir geçmişe sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla bu yıl 37'ncisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında 2 gün sürecek boğa güreşleri başladı.



Artvin Belediyesi organizasyonunda Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneğince bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşlerinin ilk gününde "deste, ayak, küçük orta ve süperbaş" kategorisinde 53 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.



Toplam 380 kilograma kadar boğaların güreştiği "deste" kategorisinde Koray Yavuz'a ait "sarı" isimli boğa, 380-400 kilogram arası hayvanların mücadele ettiği "ayak" kategorisinde Ümit Kılıç'ın "Hudut" isimli boğası birinci oldu.



Festivalin ikinci gününde ise 430-500 kilogram arasında boğaların güreştiği "küçük orta" kategorisi ile 791 kilogram üzeri boğaların mücadele edeceği "süperbaş" kategorisinin final müsabakaları yapılacak.



Toplam 125 boğanın katıldığı güreşlerde, 65 bin lira para ödülü dağıtılacağı bildirildi.



Festival kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılan karakucak güreşleri de vatandaşların beğenisini topladı. Karakucak güreşlerinde 12 kategoride 80 sporcu mücadele etti.



Festivale, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.