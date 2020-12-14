366 Alan kodu nerenin? Kastamonu alan kodu kaç? 0366 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0366 bu alan kodlarından birisidir. Peki 366 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kastamonu'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0366 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kastamonu'nun alan kodu kaçtır? 366 neresi, nereye ait, nereden aramış?

366 NERENİN ALAN KODU?

0366 : KASTAMONU

0366 alan kodu Kastamonu iline aittir . Kastamonu' aramak isterseniz telefon numarasının başına 0366 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kastamonu'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 366 kodu yazar.

0366 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0366 telefon kodu Kastamonu iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kastamonu şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 366 'dır. Yani Kastamonu'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0366 kodu geçmektedir.

KASTAMONU'NUN ALAN KODU NEDİR?

Kastamonu'nun alan kodu 0366 'dır. Kastamonu'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0366 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kastamonu ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.